Supertip: Zo bespaar je energie en geld, terwijl je was droger uit de wasdroger komt

Zeker op druilerige dagen is het verleidelijk om al je was in de droger te gooien in plaats van op het wasrek uit te stallen. Maar als je dan voor de dure, energieslurpende keuze gaat, wil je ook dat het kastdroog uit de machine komt. Een droogbeurt kost volgens het Nibud ongeveer 1,95 euro. Met deze simpele tip bespaar je energie en geld, en wordt je wasgoed écht droog.

Gooi bij elke natte was die in de droogtrommel gaat een droge handdoek erbij in de trommel. Je zult zien dat de was een stuk sneller droog wordt. Maar het belangrijkste: de stof is niet klam, maar komt écht droog uit de machine. Je kunt het schone textiel direct opvouwen en in de kast leggen, of de kleding direct aantrekken. Ook bespaar je geld en energie, omdat de droger minder lang hoeft te werken.

Het is een simpele, maar logische truc. Handdoeken zijn gemaakt om vocht op te nemen en dat doet een droge handdoek dan ook als de beste in de droger. Het gevolg is dat het apparaat minder hard hoeft te werken en dat de rest van het wasgoed eerder en beter droog is.