5 dingen die je echt niet in de airfryer moet stoppen

Friet, broodjes of kip, bijna alles kan in de airfryer. Met de nadruk op bijna, want er zijn ook een paar producten, die je ongetwijfeld al eens in het apparaat hebt willen stoppen, maar die toch echt beter in een pan kunnen.

1. Vochtig of gepaneerd voedsel

Zelfgemaakte kipnuggets of vis in beslag lijken een goed idee, maar in de praktijk eindigt het vaak in een plakkerige ramp. Het beslag druipt door de gaatjes van het mandje en kan het verwarmingselement raken. Wil je tóch experimenteren? Gebruik dan een ovenschaaltje of een velletje bakpapier zodat de airfryer schoon en veilig blijft.

2. Bladgroenten

Spinazie of boerenkool zijn veel te licht voor de krachtige luchtcirculatie. Het resultaat: ongelijkmatig gegaard of zelfs verbrand voedsel. Alleen als je er chips van wilt maken kan het goed uitpakken. Voor een normaal groentegerecht zijn stevigere soorten zoals broccoli, wortel of courgette een betere keuze.

3. Schaaldieren en vlees met veel saus

Oesters, mosselen of kokkels worden in de airfryer taai en rubberachtig. Ook vleessoorten die druipen van de marinade of saus zijn geen succes: de luchtcirculatie maakt er al snel een plakkerige, druipende bende van. Ga voor droge gemarineerde kipstukjes of gebruik gewoon de pan of oven voor sappige gerechten.

4. Grote stukken vlees met bot

Een hele kip in de airfryer? In theorie misschien, in de praktijk vaak een mislukking. Grote stukken garen ongelijk: de buitenkant wordt zwart, de binnenkant blijft rauw. Kleinere stukken zoals kippenvleugels, karbonades of filets werken wél goed. Voor grote stukken vlees is de oven de veiligere optie.

5. Bepaalde granen en popcorn

Rijst, quinoa of andere granen hebben water nodig om te garen en mislukken dus in de airfryer. Ook popcorn kun je beter in een pan of speciale popcornmachine maken: de losse korrels kunnen rondvliegen, vast komen te zitten en zelfs brand veroorzaken.