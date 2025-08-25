Kazerne Assen maakt ruimte voor veiligheidscampus

ASSEN (ANP) - Op het terrein van de Johan Willem Frisokazerne in Assen komt een veiligheidscampus te staan. Op het complex is vanaf februari ruimte voor een weerbaarheidscentrum, met onder meer een internationale crisissimulatieruimte en een reservistenopleiding.

De Rijksuniversiteit Groningen, de Thorbecke Academie en het Drenthe College lanceerden in mei hun samenwerking in de Veiligheidscampus. Er komen een onderzoeksgroep en vakopleidingen, en studenten kunnen er met bijvoorbeeld brandweerlieden en Duitse en Engelse agenten ervaringen opdoen met calamiteiten- en weerbaarheidsoefeningen.

Maandag werd officieel bekend dat die wordt gevestigd op de kazerne in Assen. Die wordt compacter ingericht, waardoor naast onderwijs ook ruimte vrijkomt voor een rijksbreed vergadercentrum. Verder wordt verkend of er een grote productiekeuken voor rijksdiensten in Noord-Nederland kan komen. De ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken, de provincie Drenthe en de gemeenten Assen, Steenwijkerland en Westerveld hebben de plannen maandagmiddag ondertekend.

Kansen

De kazerne blijft in de eerste plaats militair terrein en er komt dan ook geen vrije toegang. Maar kazernes zijn volgens demissionair staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman geen van de samenleving afgesloten bastions. "We willen samen met de regio investeren in een toekomstbestendig militair complex dat midden in de samenleving staat." De komende tijd wordt nog bekeken wat voor bestemming andere monumentale gebouwen op het terrein in Assen krijgen. Het kan zijn dat Defensie alsnog extra ruimte nodig heeft in verband met de geopolitieke situatie.

Defensie maakte 2,5 jaar geleden bekend dat de Johan Willem Frisokazerne behouden blijft, maar de komende jaren wel aanzienlijk gaat inkrimpen. Onder meer de luchtmobiele brigade, de Koninklijke Militaire Kapel en de Dienst Justitiële Inrichtingen/Dienst Vervoer & Ondersteuning blijven in Assen, maar andere activiteiten worden verplaatst naar Havelte.

Op de kazerne in Assen hernieuwden Drenthe en het Rijk hun partnerschap. De partijen willen daarmee kansen creëren "voor jongeren, werkgelegenheid en maatschappelijke weerbaarheid". Drenthe ziet mogelijkheden voor bijvoorbeeld logistiek, onderhoud, zorg, luchtverdediging en medegebruik van oefenterreinen voor recreatie, landbouw en natuur. Ook wijst de provincie op ruimte voor defensiegerelateerde industrie, op bestaande bedrijventerreinen en aan het Rundedal bij Emmen.