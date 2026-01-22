Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

Je hebt allemaal weleens dat je in een restaurant zit en denkt: dit maak ik thuis lekkerder klaar. Dan zijn deze tips van chef-koks goed om in gedachten te houden, voordat je iets bestelt.

Meerdere koks stellen dat je de soep beter kunt overslaan. "Persoonlijk vind ik dat soep thuis lekkerder is dan in een restaurant. Voor de beste zelfgemaakte soep vind ik het heerlijk om verschillende ingrediënten te combineren”, aldus chef-kok Jack Stein.

Ook kun je beter geen veganistisch gerecht bestellen in een restaurant dat daar niet in is gespecialiseerd, zegt chef-kok Robin Foster. "Veel veganistische gerechten zijn ofwel kant-en-klaar of missen originaliteit en variatie”, klinkt het in Metro UK

En een interessante tip voor de visliefhebbers: "In het algemeen geldt dat je nooit vis bestelt op maandag, omdat de havens in het weekend gesloten zijn geweest en de vis dan nooit op zijn best is”, zeggen meerdere chefs.

Ook kun je in het algemeen beter geen zalm of kip bestellen. "Het zijn allebei eenvoudige gerechten die thuis goed te maken zijn, dus ik bestel liever iets wat ik zelf niet zou koken”, aldus chef-kok Tatjana Tretjakova-Skrinnikova.

Vleesfans kunnen beter de steak overslaan. "Je kunt een heel mooi stuk vlees bij de slager kopen voor minder geld dan je er in een restaurant aan kwijt bent, en je stuk vlees kan wel eens groter zijn”, stelt Sebastian Rast. Ook moet het vlees niet te goedkoop op het menu staan. "Dan is het waarschijnlijk van slechte kwaliteit.”