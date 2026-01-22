ECONOMIE
Twintig inwoners Utrecht nog niet terug naar huis door explosie

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 19:21
anp220126195 1
UTRECHT (ANP) - Twintig inwoners van Utrecht kunnen nog niet terug naar huis als gevolg van de explosie in de Visscherssteeg vorige week donderdag, meldt de gemeente Utrecht in een raadsbrief. Zij hebben allemaal tijdelijk onderdak gekregen.
Twee ondernemers gevestigd aan de Springweg zijn door de knal "dusdanig getroffen dat zij mogelijk voor langere tijd geen gebruik kunnen maken van het pand waar hun onderneming zich bevindt", staat in de brief. Ook wordt gemeld dat zes panden in de omgeving van de Visscherssteeg constructief niet veilig zijn, waaronder een aantal erfgoedpanden.
Na de klap waren er ook zorgen over huisdieren, maar de meeste zijn weer bij hun baasje. Twee katten zijn nog niet herenigd met hun eigenaar. De Dierenambulance heeft een speciaal zoekteam ingezet.
Over de oorzaak van de explosie is nog steeds niets bekend. De gemeente herhaalt in de brief dat een misdrijf niet voor de hand ligt.
