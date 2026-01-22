VS nu officieel weg uit Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zijn officieel geen lid meer van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). President Donald Trump trok zijn land een jaar geleden op de eerste dag van zijn presidentschap al terug uit die VN-organisatie, maar moest nog een jaar wachten tot de stap formeel werd gezet.

Volgens Trump betalen de VS te veel aan de WHO. Ook klaagde hij dat de organisatie niet goed was omgegaan met de uitbraak van de coronapandemie. De president verwijt de WHO politiek te worden beïnvloed door bepaalde lidstaten.

De WHO heeft de Amerikanen opgeroepen het besluit te heroverwegen, maar dat heeft niets uitgehaald. Door het vertrek van de VS neemt het budget van de VN-organisatie sterk af en verliest een kwart van de medewerkers hun baan. Experts hebben gewaarschuwd dat dit ervoor kan zorgen dat de wereld minder goed in staat is ziekte-uitbraken te voorkomen.

De VS trokken zich tijdens Trumps eerste ambtstermijn ook al terug. Zijn opvolger Joe Biden maakte het land weer lid van de WHO.