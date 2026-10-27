ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gewonden bij inrijden auto op menigte in Duitsland

Samenleving
door anp
anp271026060 1
Volg ons op Google Nieuws
HANNOVER (ANP/DPA) - Meerdere mensen zijn in Duitsland gewond geraakt toen een auto inreed op mensen. De politie nam het voertuig onder vuur, meldt een woordvoerster.
Het incident vond maandagavond laat plaats in Neustadt am Rübenberge, in het aan Nederland grenzende Nedersaksen. De politie spreekt over vier of vijf gewonden. Niemand zou in levensgevaar zijn.
Agenten konden tijdens het incident snel ingrijpen, omdat ze toevallig in de buurt waren voor een verkeerscontrole. De verdachte of verdachten sloegen daarna op de vlucht. Ze lieten de auto achter.
De politie vermoedt dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Er zou waarschijnlijk met opzet zijn ingereden op de groep.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2695635061 abp

Je ABP-pensioen in januari, februari en maart: waarom het bedrag drie keer kan verschillen

Een geel waarschuwingsbord voor straling staat tussen de bomen in de sperzone rond Tsjernobyl.

Merk je in Nederland nog iets van Tsjernobyl? Dit meten ze na 40 jaar

werkstraf geeist tegen ratelband1466611687

Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband

gandr-collage (9)

De briljante strategie van Yesilgoz maakt Ja21 steeds groter. En de VVD steeds kleiner

anp 402292091

Handige tip: Zo wek je een plant die op sterven na dood is opnieuw tot leven

Een hand pakt een potje supplementen

Welke supplementen werken echt? Een arts vond tussen duizenden potjes drie pareltjes

Loading