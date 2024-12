Handige tips: zo help je je huisdier de jaarwisseling door

Terwijl wij mensen vol verwachting uitkijken naar het spectaculaire vuurwerk tijdens de jaarwisseling, beleven onze trouwe viervoeters deze periode heel anders. Wat voor ons een feestelijke gebeurtenis is, kan voor hen een ware nachtmerrie zijn. Gelukkig zijn er manieren om hen op een prettige manier door de jaarwisseling te helpen.

Wanneer een dier vuurwerkangst ervaart, is het alsof zijn zenuwstelsel op scherp staat. Het is niet simpelweg een kwestie van even schrikken - hun hele systeem gaat in de overlevingsstand. Denk aan een hond die zich klein maakt, met de staart tussen de poten, of een kat die uren onder het bed blijft schuilen.

Maar waarom raken onze huisdieren zo van streek? Het antwoord ligt in hun verfijnde zintuigen. Waar wij al behoorlijk wat herrie ervaren, is het voor hen alsof er een oorverdovend concert gaande is. Hun gehoor is namelijk vele malen scherper dan het onze. Voeg daaraan toe dat ze geen idee hebben waarom er plotseling overal flitsen en knallen zijn, en je begrijpt waarom ze in paniek kunnen raken.

Oplossingen

Gelukkig zijn er verschillende manieren om je k

at of hond te helpen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Weken voor de jaarwisseling kun je al beginnen met een geleidelijke gewenning aan vuurwerkgeluiden. Begin met zachte geluiden en beloon je huisdier met lekkernijen - een soort positieve conditionering. Voor honden zijn er zelfs speciale vuurwerktrainingen beschikbaar.

Tijdens de jaarwisseling zelf is het creëren van een veilige haven essentieel. Kies een rustige kamer, liefst zonder ramen, en maak die zo comfortabel mogelijk met dekentjes en vertrouwde spulletjes. Sluit ramen en deuren om geluiden te dempen en zet bijvoorbeeld de televisie aan als achtergrondgeluid. Als baasje speel je zelf ook een cruciale rol - blijf kalm en rustig, want dieren pikken je emoties feilloos op.

Voor hondenbezitters is het belangrijk om ruim voor middernacht een laatste wandeling te maken. Gebruik dan wel een stevige halsband of tuig - je wilt niet dat je viervoeter in paniek op de vlucht slaat. Tijdens het vuurwerk is het verstandig om alle huisdieren binnen te houden, ongeacht of het een kat, hond of konijn betreft.

Een belangrijk punt van aandacht: hoewel het verleidelijk kan zijn om naar kalmerende medicatie te grijpen, wordt dit sterk afgeraden door de Dierenbescherming. Deze middelen kunnen averechts werken: je dier wordt wel verdoofd maar blijft de geluiden horen, wat extra stress kan veroorzaken.

Het mooie nieuws is dat jouw aanwezigheid een natuurlijk kalmeringsmiddel kan zijn. Wetenschappelijk onderzoek, aangehaald door de Dierenambulance, toont aan dat simpelweg aaien zorgt voor de aanmaak van 'gelukshormonen' zoals serotonine en oxytocine. Deze hormonen helpen de stress bij je huisdier te verminderen.

Zo kun je dus je geliefde huisdieren helpen om de jaarwisseling zo aangenaam mogelijk door te komen. Want ook zij verdienen een veilige en rustige start van het nieuwe jaar.

Bron: Metro