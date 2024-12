Rus Murzin (18) volgt Carlsen op als wereldkampioen snelschaken

NEW YORK (ANP) - Ook het snelschaken heeft een jonge wereldkampioen. De 18-jarige Rus Volodar Murzin pakte in New York als een na jongste ooit de wereldtitel in de discipline rapid. Dommaraju Gukesh uit India (18) kroonde zich eerder deze maand al als jongste ooit tot wereldkampioen in het klassieke schaken.

Murzin, die met zeven zeges en zes remises ongeslagen bleef, is de opvolger van de nummer 1 van de wereld Magnus Carlsen. De Noor werd in New York gediskwalificeerd omdat hij weigerde zijn spijkerbroek om te ruilen voor een nette pantalon. Carlsen maakte al geen kans meer op titelprolongatie.

Met ook Alexander Grischuk en Ian Nepomniachtchi was de hele top 3 Russisch.