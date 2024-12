Hoe konden twee bemanningsleden overleven bij vliegtuigcrash Zuid-Korea?

179 passagiers en vier bemanningsleden kwamen om het leven bij de crash van Jeju Air in Zuid-Korea. Hoe kan het dat één steward en stewardess wel heelhuids uit het vliegtuig wisten te komen?

De landing van de Boeing 737-800 op Muan International Airport ging helemaal mis. Het landingsgestel klapte niet uit waardoor het vliegtuig de landingsbaan afschoof, tegen een muur knalde en in brand vloog.

Het allerachterste stuk van het toestel was afgebroken en vloog daardoor niet in brand. In dat gedeelte zaten de twee bemanningsleden die de ramp overleefden.

Maar sowieso is het veiliger om achter in het vliegtuig te zitten, hebben meerdere studies uitgewezen. Wie in het achterste derde deel van het toestel zit heeft 32 procent kans om te overlijden bij een crash, in het voorste deel is dat 38 procent, volgens Time Magazine.

Verder zit je het liefst niet bij de vleugels omdat daar de brandstoftanks zitten, die kunnen exploderen. Die vervelende middelste plek is dan wel weer handig, omdat bij een crash de mensen naast je een buffer vormen.

Bron: De Telegraaf