Hoe krijg je de mooiste hortensia's? Met deze truc kun je de kleur naar wens veranderen

Er doen nogal wat wilde verhalen de ronde over de verkleuring van hortensia's. Er zijn tuiniers die roestwater of oude spijkers in de grond gooien om de roze bloemen om te toveren in een blauwe bloemenzee. Wat bepaalt de kleur van de hortensia en hoe kun je dit het best manipuleren?

Hortensia's komen in allerlei verschillende kleuren, van wit, lichtroze en rood tot diep blauw. Elke hortensia heeft zijn eigen voorkeurskleur, maar de zuurgraad van de grond heeft ook een sterke invloed op de kleurenpracht. Onder neutrale omstandigheden – bij een pH-waarde tussen de 5,5 en 6,5 en zonder al te veel aluminium in de grond – neemt hij zijn 'eigen' kleur aan.

Kalk, tuinturf en roestwater

Wanneer je kalk aan de grond toevoegt, wordt de zuurgraad minder en verandert de kleur van de bloemen (via paars) naar roze. Hoe basischer de grond, hoe roder de hortensia's. Blauwe bloemen krijg je door de grond juist zuurder te maken. Hiervoor voeg je tuinturf toe. Ook heb je metaalionen nodig. Die krijg je door aluin, aluminiumsulfaat, roestwater of zelfs oude spijkers toe te voegen aan de aarde.

Let op: een lichtroze hortensia zal nooit naar donkerblauw verkleuren, maar gaat onder invloed van de zuurdere grond richting lichtblauw. Wil je weten wat de zuurgraad is van jouw tuin? Koop dan een speciaal testsetje bij het tuincentrum. Daar zijn ook hortensia blauwmakers in een potje te koop.