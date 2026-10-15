Je zet de verwarming weer aan en een paar uur later heb je hoofdpijn. Je voelt je wat misselijk en duizelig en denkt aan een griepje. Dat kan kloppen. Maar volgens de brandweer horen precies die klachten ook bij koolmonoxidevergiftiging, en daarom wordt die vaak niet herkend.

Hoe snel het mis kan gaan, bleek zaterdagavond 10 oktober in Andelst. Volgens GelreNieuws rukten hulpdiensten rond 20.15 uur groots uit naar een woning aan de Wilhelminastraat voor een melding van een mogelijke koolmonoxidevergiftiging. Twee volwassenen en vier kinderen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De Gelderlander sprak met een bewoner, Hassan. Volgens de kop van dat artikel zag hij dat een kruipende baby duizelig werd.

Wat de oorzaak was, is nog niet bekend. GelreNieuws meldt wel dat er geruchten gaan dat een barbecue dicht bij de achterdeur van een woning stond, maar niet binnen. Bevestigd is dat niet.

De eerste klachten lijken op griep

Koolmonoxide (CO) zie, ruik en proef je niet. Volgens de brandweer overlijden in Nederland gemiddeld 5 tot 10 mensen door koolmonoxidevergiftiging en belanden honderden mensen in het ziekenhuis. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt volgens een schatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 3 tot 5 keer hoger, omdat koolmonoxidevergiftiging vaak niet erkend of herkend wordt.

Dat komt door de klachten. De brandweer noemt als eerste signalen lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Daarna kun je je verward en slaperig gaan voelen en krijg je een snellere hartslag. Is de concentratie hoog, dan kan het volgens de brandweer leiden tot bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

Een griepje dat alleen thuis opspeelt, is misschien helemaal geen griepje.

De simpelste test: ga naar buiten

De brandweer geeft een eenvoudige vuistregel. Wacht niet tot je flauwvalt, maar sta op en loop naar buiten. Als de klachten buiten minder worden, is dit een bevestiging dat het mogelijk met koolmonoxide te maken heeft.

Let ook op een patroon. Volgens de Nationale Zorggids kent de brandweer een casus van een vrouw die thuis steeds hoofdpijn had, griepklachten kreeg en last had van vermoeidheid, maar op haar werk nergens last van had. Bij haar bleek het om koolmonoxide te gaan.

Waarom juist in de herfst

Volgens NH Nieuws stijgt het aantal meldingen van koolmonoxidevergiftiging in de herfst vaak, omdat mensen de verwarming weer aanzetten. Door de hoge energieprijzen waarschuwt de brandweer ook voor zelfgemaakte warmtebronnen binnenshuis, zoals barbecues, terrasverwarmers of bloempotkachels. Hoe je zonder risico's bespaart op stoken, lees je in ons eerdere stuk De eerste herfstkou: zo bespaar je flink op de dure gasrekening.

Ook een barbecue buiten is niet zonder risico. De brandweer schrijft dat de rook van de BBQ een hoge concentratie koolmonoxide bevat. Barbecue daarom ook niet op het balkon, want de rook kan de woning worden ingeblazen met kans op koolmonoxide (CO) in de woning.

Kijk naar de norm en de plek van je melder

Je zintuigen merken koolmonoxide niet op, een melder wel. De brandweer adviseert om alleen een koolmonoxidemelder die de norm NEN-EN 50291 op de verpakking heeft staan te kopen. Waar je hem ophangt, maakt ook uit. Hangt hij in een ruimte met een cv-ketel of een ander verbrandingstoestel, dan hoort hij aan het plafond. In andere ruimtes wordt geadviseerd de melder op ademhoogte te plaatsen.

Een melder gaat niet eeuwig mee. De brandweer adviseert om de werking regelmatig te controleren volgens de specificaties van de leverancier. Volgens ParaatService raadt de Rijksoverheid daarnaast aan om je gasinstallatie minstens één keer per twee jaar te laten controleren door een bedrijf met een CO-vrij-certificaat.

Wat je nu kunt doen