Je gaat naar bed, draait de thermostaat terug naar 15 graden en hebt het idee dat je goed bezig bent. Met een cv-ketel en gewone radiatoren klopt dat ook. Heb je vloerverwarming of een warmtepomp, dan werkt dezelfde gewoonte juist tegen je.

Het bekende advies: 15 graden en €60 per jaar

Het standaardadvies komt van Milieu Centraal. Zet je de thermostaat 's nachts op 15 graden, dan scheelt dat volgens de voorlichtingsorganisatie gemiddeld 4 procent op je gasverbruik, als je de verwarming 's nachts nog niet laag zette. Dat is jaarlijks gemiddeld €60, gerekend met een gasprijs van €1,37 per kuub.

De tip werkt het best als je de thermostaat al een uur voor het slapengaan terugzet: het blijft dan nog een tijd warm in huis. Ook als er overdag niemand thuis is, kan de thermostaat op 15 graden. Doe je dat vier dagen per week, dan bespaar je volgens Milieu Centraal jaarlijks zo'n €120.

Maar onder dat advies staat bij Milieu Centraal een belangrijke kanttekening. Heb je vloerverwarming en/of een volledig elektrische warmtepomp, zet de thermostaat dan op 17 of 18 graden, anders duurt het opwarmen te lang.

Het advies van 15 graden is geschreven voor een cv-ketel met radiatoren. Voor andere systemen geldt een andere nachtstand.

Waarom vloerverwarming geen diepe nachtstand verdraagt

Het verschil zit in de watertemperatuur. In vloerverwarming is het water veel lager van temperatuur dan in gewone radiatoren, en ook een warmtepomp werkt met lagere temperaturen, legt Milieu Centraal uit. Dat bespaart energie, maar het betekent ook dat het langer duurt voordat je woonkamer weer warm is.

Daar komt bij dat het rendement van een cv-ketel of warmtepomp minder goed is als het huis in korte tijd flink moet opwarmen. Volgens Vattenfall , dat zich ook op Milieu Centraal baseert, gaat de verwarming met vloerverwarming of lagetemperatuurverwarming 's nachts maximaal 2 graden omlaag. De energieleverancier schrijft er nadrukkelijk bij: zeker geen 5 graden.

Bij een warmtepomp koop je de besparing 's ochtends duurder terug

Bij een warmtepomp gaat het nog een stap verder. Zet je de thermostaat 's nachts veel lager, dan moet de warmtepomp 's ochtends hard werken. Dat kost volgens Milieu Centraal meer energie dan het huis de hele nacht op temperatuur houden. Een warmtepomp werkt bij een groot temperatuurverschil minder goed en heeft in verhouding meer stroom nodig.

Bij een hybride warmtepomp speelt nog iets mee. Vraag je drie graden binnen een uur, dan haalt de warmtepomp dat niet alleen en springt de cv-ketel bij, schrijft warmtepompmaker Quatt . Bij een volledig elektrisch systeem neemt een elektrisch element dat werk over, en dat heeft een COP van 1. Je krijgt dan dus niet meer warmte uit een kilowattuur stroom dan je erin stopt.

Quatt adviseert daarom 's nachts een graad of twee te zakken in plaats van vier, of de nachtverlaging helemaal over te slaan. Het bedrijf is er stellig over:

Vier graden of meer werkt bij een warmtepomp tegen je. - Quatt, over nachtverlaging bij een warmtepomp

Ook installateur Nova Clima waarschuwt dat het financieel nadelig kan uitpakken als de cv-ketel het huis 's ochtends weer moet opwarmen in plaats van de warmtepomp. Volgens het bedrijf heeft een drastische nachtverlaging bij een warmtepomp daarom vaak geen zin.

Met een warmtepomp is gelijkmatig doorstoken vaak goedkoper dan afkoelen en weer opwarmen.

De nachtstand per systeem

Voor de hybride warmtepomp geeft Milieu Centraal een advies dat afhangt van je isolatie: 's nachts 1 graad lager als je woning redelijk geïsoleerd is, 2 graden lager bij matige isolatie. Voor een hybride warmtepomp in een matig geïsoleerde hoekwoning noemt de organisatie op die pagina een besparing van €50 per jaar.

Cv-ketel met gewone radiatoren: 's nachts 15 graden, een uur voor het slapengaan (Milieu Centraal)

Vloerverwarming: 17 tot 18 graden, of maximaal 2 graden lager dan overdag

Hybride warmtepomp: 1 graad lager bij redelijke isolatie, 2 graden lager bij matige isolatie

Volledig elektrische warmtepomp: 17 of 18 graden, het huis hoeft 's nachts nauwelijks af te koelen

Vloerverwarming met warmtepomp: liefst nauwelijks of geen nachtverlaging (Nova Clima)

Zit je met een gewone cv-ketel, dan valt er buiten de nachtstand meer te halen bij de ketel zelf. Daarover schreven we eerder in Kastje onder je radiator scheelt zelf maar een tientje per jaar, deze ketelinstelling levert veel meer op. Hoe je de warmte goed over alle kamers verdeelt, lees je in Ene kamer warm, andere koud? Deze afstelling kan je tot 15 procent gas besparen.

Wat je nu kunt doen