Twee derde van de huiseigenaren niet klaar voor de winter: let op, maak deze fouten niet

Vereniging Eigen Huis waarschuwt: 36 procent van de huiseigenaren heeft geen werkende koolmonoxidemelder in huis. Dat is gevaarlijk, zeker nu het stookseizoen weer begint. Ook de rookmelders worden vaak vergeten.

Dat blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder 1008 huiseigenaren. Een koolmonoxidemelder is vooral verstandig in woningen met een gasgestookte ketel. Slechts een derde van de ondervraagden (33 procent) heeft de rookmelders in huis recent getest.

In totaal is 63 procent van de huiseigenaren nog niet klaar voor het stookseizoen. Controleer verwarming, ventilatie en melders nu het buiten nog zacht is. Zo voorkom je storingen en onveilige situaties in de wintermaanden.

Rookmelders

Volgens Jan Roelof Hoving, bouwtechnisch specialist bij Vereniging Eigen Huis, is test- en controlewerk nodig. "Rookmelders zijn verplicht op iedere verdieping met een woonkamer, slaapkamer of keuken. Alleen ophangen is niet genoeg: test ze regelmatig en controleer de vervangingsdatum. Een rookmelder gaat niet onbeperkt mee", zegt hij tegen Metro

Het advies is om bij de wintercheck goed naar de verwarming te kijken en meteen ook de rookmelders en de koolmonoxidemelder te testen.

Verwarming

Ook bij de verwarming blijft de controle achter. Slechts 29 procent heeft die getest. Verder controleerde 44 procent de waterdruk en ontluchtte maar 16 procent de radiatoren.

Volgens Hoving wachten veel mensen tot het echt koud wordt. Dan zul je zien dat een radiator niet warm wordt, de waterdruk te laag is of dat er onderhoud nodig is.

Zijn advies: controleer nu alvast de waterdruk, ontlucht de radiatoren en draai alle radiatorkranen een keer helemaal open en dicht. Test ook de verwarming. Zo merk je op tijd of de warmte goed wordt verdeeld.

Ventilatieroosters

Ook ventilatie is belangrijk in de wintermaanden. Toch heeft 77 procent van de ondervraagden de ventilatieroosters nog niet schoongemaakt. Het advies is om roosters en ventielen schoon te maken en ze ook tijdens koude dagen open te houden. Wie een WTW-systeem heeft, doet er goed aan de filters te reinigen of te vervangen.

Dat lijkt tegenstrijdig als je de warmte binnen wilt houden, maar ventileren blijft nodig. "Dat kost warmte, maar roosters dichtzetten is niet verstandig: vochtige lucht en schimmel kunnen juist nieuwe problemen veroorzaken", aldus Hoving.

Zo voorkom je warmteverlies

Een wintercheck hoeft geen grote klus te zijn:

- Kijk of de tochtstrips bij ramen en deuren nog goed aansluiten.

- Isoleer verwarmingsleidingen die door onverwarmde ruimtes lopen.

- Sluit 's avonds de gordijnen, zolang die niet voor de radiatoren hangen.

- Zet geen bank of kast pal voor een radiator. Dat belemmert de luchtstroom en daarmee de verspreiding van warmte.

Vereniging Eigen Huis adviseert alleen de ruimtes te verwarmen die ook echt worden gebruikt. Maar laat andere kamers niet zo koud worden dat er vochtproblemen kunnen ontstaan.

Vergelijk met vorige winter

Wie een slimme meter heeft, kan het maandelijkse energieoverzicht van de energieleverancier bekijken en het verbruik vergelijken met dezelfde periode van vorige winter . Zie je een opvallend verschil zonder duidelijke verklaring? Dan kan dat aanleiding zijn om nog eens naar de instellingen of werking van de verwarming te kijken.

De checklist

- Test de verwarming en controleer de waterdruk.

- Ontlucht de radiatoren en maak ze stofvrij.

- Draai in alle ruimtes de radiatorkranen helemaal open en dicht.

- Controleer de thermostaat, batterijen en het klokprogramma.

- Kijk of de cv-ketel, warmtepomp of airco onderhoud nodig heeft.

- Maak ventilatieroosters en ventielen schoon.

- Blijf ook bij koud weer voldoende ventileren.

- Test de rookmelders en de koolmonoxidemelder.

- Controleer tochtstrips en herstel ze waar nodig.

- Isoleer verwarmingsleidingen die door onverwarmde ruimtes lopen.

– Vergelijk je energieverbruik met dat van vorige winter.