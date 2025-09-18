Met deze simpele tip haal je 20 kilometer extra uit je e-bike

De meeste e-bikers halen niet alles uit hun sprankelende tweewieler. Er is namelijk een simpele manier om 10 tot 20 kilometer extra uit je accu te trekken. Het enige wat je hoeft te doen is je fietsrubber oppompen tot de ideale bandenspanning.

Wie met te zachte banden fietst, vraagt onnodig veel energie van de motor. Hoe zachter de band, hoe meer die inzakt en hoe groter het contact met de weg. Dat levert extra rolweerstand op en dus meer stroomverbruik. Bij een gewone fiets merk je dat meteen aan je benen. Op een e-bike compenseert de motor dat ongemerkt, maar je accu loopt wel sneller leeg.

Bar en boos

Uit onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat één bar te weinig spanning je al zo’n 15 procent actieradius kost. Bandenfabrikant Schwalbe berekende zelfs dat de rolweerstand bij 1.5 bar kan verdubbelen ten opzichte van een goed opgepompte band van 4.0 bar. Met andere woorden: je motor moet dubbel zo hard werken, zonder dat je sneller gaat.

De ideale spanning

Voor elektrische stads- en hybride fietsen ligt de optimale bandenspanning tussen de 4.0 en 5.0 bar. Dat is hoger dan bij een gewone fiets, simpelweg omdat een e-bike zwaarder is door de accu en motor. De precieze waarde vind je altijd op de zijkant van de band, vaak in bar én PSI.

Zwaardere fietsers of mensen die vaak bagage meenemen, kunnen het beste dicht bij het maximum zitten. Rij je vaak op hobbelige wegen of grindpaden? Dan mag je er gerust 0.5 bar onder gaan zitten voor meer comfort en grip.

Praktische tips

– Check elke twee weken je bandenspanning.

– Gebruik een vloerpomp met drukmeter voor nauwkeurigheid.

– Speel met de waarden binnen het bereik op je band.

– In de winter: 0.5 bar minder voor meer grip op nat en glad wegdek.

Met een paar minuten pompen vergroot je niet alleen je bereik, maar ook je veiligheid en de levensduur van je fiets.