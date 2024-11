Moet je vieze vaatdoekjes apart wassen of kunnen ze bij de gewone was?

Je kent het waarschijnlijk wel: het

kleffe gele vaatdoekje, waar je zo ongeveer alles in de keuken mee

schoonmaakt, ligt net even te lang op het aanrecht. Hij moet dus

nodig in de was. Kun je hem bij de rest van de was gooien of moet je

hem apart wassen? En op welke temperatuur?

Gebruikte vaatdoekjes verworden

razendsnel tot een broeinest van bacteriën. Uit onderzoek blijkt dat

er makkelijk vier miljard in kunnen huizen, en die krijg je aan je

handen en smeer je als je niet uitkijkt over het aanrecht en elders

in huis. Vaak bevatten de doekjes zelfs de E. coli-bacterie

(poepbacterie) en de Enterococcus-bacterie. Zij zijn verantwoordelijk

voor maag- en darmklachten, voedselvergiftiging en infecties.

Je zou dus denken dat het geen goed

idee is om je vaatdoekjes bij de rest van je was te doen, maar wat is

wijsheid? Volgens Marcel Zwietering, hoogleraar

levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen University & Research,

is het helemaal geen probleem om vaatdoekjes met je handdoeken,

ondergoed enzovoort mee te wassen. Als je maar een wasprogramma

gebruikt met minstens 60 graden om de bacteriën te doden. Ze zullen

de combinatie van wasmiddel en heet water zeker niet overleven.