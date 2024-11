Wereldkampioen Stolz blijft De Boo ruim voor op 1000 meter

NAGANO (ANP) - Schaatser Jenning de Boo heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Nagano zilver veroverd op de 1000 meter. Hij reed met 1.08,29 de tweede tijd, op ruime afstand van wereldkampioen Jordan Stolz, die met 1.07,18 het oude baanrecord met meer dan een seconde verpulverde.

Stolz won eerder vrijdag de 500 en 1500 meter. Op de 1000 meter was hij ook een klasse apart. Met een slotronde van 26,1 bleef de 20-jarige Amerikaan directe tegenstander De Boo ver voor. Zijn landgenoot Cooper McLeod werd derde met 1.08,43.

Kjeld Nuis, die van de selectiecommissie van de schaatsbond de voorkeur had gekregen boven teamgenoot Hein Otterspeer, werd met 1.08,63 zesde. Tim Prins reed met 1.08,70 de achtste tijd.

Tijmen Snel en Joep Wennemars komen later zaterdag in actie in de B-groep.