Saharazand op auto's en zonnepanelen: wat moet je (vooral niet) doen?

De warme lucht die ons land bereikt, brengt niet alleen hoge temperaturen met zich mee, maar ook een flinke lading Saharazand. Dat zand blijft plakken op auto’s en zonnepanelen. Dit is geen gezicht en zorgt voor wat rendementsverlies in je zonnepaneel-app. Is het echt nodig om in actie te komen, of kun je net zo goed even wachten op een frisse regenbui?

Moet je nu meteen het dak op om je zonnepanelen schoon te maken? “Nee. Ga vooral geen gekke dingen doen”, zegt installateur Joris Broothaerts van zonnepanelenbedrijf Verisol tegen De Telegraaf. “Hou het in eerste instantie veilig.”

Peanuts

Volgens hem hoef je je geen zorgen te maken over het stof. “Je gaat tijdelijk misschien een klein beetje minder opbrengst hebben omdat er stof op de zonnepanelen ligt, maar dat verlies is echt peanuts. Als het eens goed regent, is dat stof er in principe direct af”, weet Broothaerts. “Als er twee of drie dagen stof op je panelen ligt, ben je misschien een halve procent van je opbrengst kwijt, maar die win je ergens anders wel terug.“

Wie toch graag schone panelen heeft, kan ze zelf schoonmaken. “Als je toch graag schone zonnepanelen hebt, mag je ze poetsen, maar technisch gezien is het niet echt nodig”, vertelt Broothaerts. Maar hoe pak je zo’n panelenpoetsbeurt aan? “Je kan voor de zekerheid de panelen eerst afkoppelen, maar de systemen zijn gemaakt om in de regen te liggen. De panelen simpelweg afspuiten met de tuinslang volstaat. Gewoon water gebruiken, geen reinigingsmiddelen. Eventueel kan je er eens overgaan met een zachte borstel, maar dat mag zeker niet te hevig zijn, ga er geen krassen in wrijven. Zonnepanelen hebben geen laklaag zoals auto’s, maar wel een glaslaag.”

Zo maak je je auto schoon

Ook auto’s krijgen een laagje zand over zich heen. Hoe verwijder je dat zonder krassen? Spoel de auto eerst goed af met een tuinslang. Hoe minder los zand er nog op zit, hoe kleiner de kans op krassen. Vooral de voorruit vraagt om een voorzichtige aanpak. Gebruik geen ruitenwissers als er nog stof op zit, want dat kan strepen en krasjes veroorzaken.

Na het afspoelen kun je een lauwwarm sopje maken en de auto met een microvezeldoek schoonvegen. Droog hem daarna af met een zachte doek voor een streeploos resultaat. Denk ook aan de ramen en dorpels, want daar hoopt het stof zich snel op.

Bron: De Telegraaf