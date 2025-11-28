Waarom je slaapkamer ook in de winter lekker koel moet zijn (ja, echt)

Het klinkt misschien tegenstrijdig: buiten vriest het en jij zou je slaapkamer juist koel moeten houden? Toch is dat precies wat slaapexperts aanraden. Een temperatuur tussen de 16 en 18 graden Celsius blijkt ideaal voor een goede nachtrust. En dat geldt het hele jaar door.

Zo'n twee uur voor je normale bedtijd begint je lichaamstemperatuur te dalen. Dit is geen toeval: het is een signaal van je biologische klok dat het tijd wordt om te gaan slapen.

Je lichaam moet ongeveer één tot anderhalve graad afkoelen om in slaap te kunnen vallen. Om die warmte kwijt te raken, pompt je lijf extra bloed naar je handen en voeten. Daarom voelen die vaak warm aan vlak voordat je indommelt, terwijl je romp juist afkoelt. Handig systeem, maar het werkt alleen goed als de omgeving meehelpt.

Warmte is de vijand van diepe slaap

Een te warme slaapkamer gooit roet in het eten. Je lichaam kan dan moeilijk afkoelen en blijft de hele nacht proberen om die overtollige warmte kwijt te raken. Het resultaat: je slaapt onrustiger en wordt vaker wakker.

Vooral je REM-slaap en diepe slaap hebben eronder te lijden. Dit zijn precies de fases waarin je lichaam herstelt en je brein herinneringen verwerkt. Onderzoek laat zien dat een te hoge kamertemperatuur de tijd die je in deze belangrijke slaapfases doorbrengt, flink kan verkorten. Je wordt dan wel acht uur hebben geslapen, maar toch moe en chagrijnig wakker.

Melatonine en temperatuur werken samen

Het slaaphormoon melatonine speelt ook een hoofdrol in dit verhaal. Zodra het donker wordt, begint je lichaam melatonine aan te maken. Dit hormoon maakt je slaperig, maar doet nog iets belangrijks: het helpt je lichaamstemperatuur te verlagen.

Melatonine en temperatuurdaling gaan dus hand in hand. Wanneer je slaapkamer te warm is, werkt dit systeem minder goed. Je lichaam maakt wel melatonine aan, maar kan de bijbehorende afkoeling niet voltooien.

De ideale temperatuur verschilt per persoon (een beetje)

Hoewel 16 tot 18 graden als ideaal wordt beschouwd, is er wel wat speelruimte. Sommige mensen slapen prima bij 15 graden, anderen hebben 19 of 20 graden nodig. Ouderen hebben vaak een iets warmere omgeving nodig, rond de 20 tot 22 graden. Baby's zitten daar ergens tussenin, met een optimum rond de 18 tot 20 graden.

Waar experts het wél over eens zijn: boven de 24 graden wordt slapen voor vrijwel iedereen lastig. Je lichaam kan dan simpelweg niet genoeg afkoelen om goed in slaap te vallen en te blijven.

Praktische tips voor de winter

Een koele slaapkamer in de winter is makkelijker te realiseren dan in de zomer, maar vraagt wel om de juiste aanpak. Zet de verwarming in je slaapkamer een uur of twee voor het slapengaan lager of helemaal uit. Gebruik liever een goed dekbed om warm te blijven dan een hoge kamertemperatuur.

Een trucje: neem een warme douche of bad ongeveer anderhalf uur voor je gaat slapen. Het klinkt paradoxaal, maar het werkt. Door de warmte zetten je bloedvaten uit en straalt je lichaam daarna extra warmte af. Tegen de tijd dat je onder de wol kruipt, is je kerntemperatuur al lekker aan het dalen.