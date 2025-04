Koningin Máxima zingt pannen van het dak met Sister Sledge: 'We are family'

Koningin Máxima heeft een ontmoeting gehad met muziekgroep Sister Sledge en de Ladies of Soul. In een video op Instagram is te zien dat Máxima het prima naar haar zin heeft en samen met de muziekgroep het nummer We Are Family zingt. Ze draagt een glitterrok en grote gouden oorbellen.

Sister Sledge schrijft ‘vereerd’ te zijn om de koningin te ontmoeten en met haar te zingen. De groep is een van de gasten tijdens de concertreeks Ladies of Soul met Trijntje Oosterhuis, Edsilia Rombley, Berget Lewis en Candy Dulfer.

Trijntje Oosterhuis is erg dankbaar dat koningin Máxima naar de show Ladies of Soul in de Ziggo Dome is gekomen. "De kracht van samen zingen is groot, liefdevol en healing! Máxima in haar pure volle glorie tussen ons in", schrijft Oosterhuis bij een prachtige video op Instagram. Naast de koningin waren onder andere ook Do en Shirma Rouse zondagavond als gastzangeressen aanwezig.