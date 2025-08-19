ECONOMIE
Analyse: vleesvervangers voldoen steeds vaker aan Schijf van Vijf

Voedsel & Koken
door Redactie
dinsdag, 19 augustus 2025 om 10:12
bijgewerkt om dinsdag, 19 augustus 2025 om 10:39
Vleesvervangers voldoen steeds vaker aan de criteria voor gezond voedsel. Ze zijn vooral minder vaak te zout dan enkele jaren terug, concludeert non-profitorganisatie ProVeg in een eigen analyse. Inmiddels voldoet 56 procent aan de zoutgrens van het Voedingscentrum: maximaal 1,1 gram zout per 100 gram product. Vergelijkbare vleesproducten die ook zijn onderzocht, scoren met 50 procent iets lager op dit punt.
ProVeg streeft naar een overgang naar een grotendeels plantaardig voedselsysteem. De organisatie vindt het positief dat de plantaardige alternatieven voor vlees in kwaliteit vooruitgaan. Toch blijkt uit de analyse ook dat er nog veel ruimte voor verdere verbetering is. Van de 129 vleesvervangers waarvan de organisatie de voedingswaarde analyseerde, voldeed nu 26 procent aan alle criteria uit de Schijf van Vijf voor deze categorie. Dat was twee jaar geleden nog maar 9 procent. Op het gebied van eiwitten, vitaminen en verzadigd vet scoren de vleesvervangers meestal hoog.
Zout
Zout blijft dus wel een belangrijk obstakel. Vleesvervangers zijn gemiddeld minder zout dan vergelijkbare verwerkte dierlijke producten, zoals worsten of hamburgers. Ze zijn echter zouter dan ongezouten dierlijke producten. Het is niet gemakkelijk te zeggen hoe dat in de praktijk uitpakt.
"Consumenten zijn over het algemeen gewend om tijdens de bereiding van onbewerkt vlees zelf zout of een kruidenmix met zout toe te voegen", merkt ProVeg op. Vleesvervangers zijn vaak al door de fabrikant op smaak gebracht, waardoor consumenten "waarschijnlijk minder geneigd zijn" om er meer zout op te doen. "Het is dus onduidelijk of consumenten die dierlijk vlees eten een lagere zoutinname hebben dan consumenten die voor plantaardige vervangers kiezen."
