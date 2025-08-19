ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Daar gaan we weer: Azc Ter Apel tot de nok toe vol, COA moet vrezen voor hoge boetes

Politiek
door Redactie
dinsdag, 19 augustus 2025 om 9:52
bijgewerkt om dinsdag, 19 augustus 2025 om 10:56
ANP-532890139
Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit opnieuw op het randje van vol. Het aantal mensen dat er overnacht, loopt de afgelopen dagen snel op. De grens van 2000 plekken dreigt te worden overschreden. Voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan dat dan weer een boete van 50.000 euro per dag betekenen, aldus De Telegraaf.
Demissionair asielminister David van Weel (VVD) bracht maandag zijn eerste bezoek aan het Hoge Noorden, waar het aantal mensen tegen de maximumgrens zit. Ruim 1,5 miljoen euro is al opgegaan aan dwangsommen na een rechtszaak die de gemeente Westerwolde had gewonnen. In de nacht van zondag op maandag scheelde het opnieuw weinig. Met nog 23 mensen erbij zat het centrum helemaal vol.
"Wat mij opviel, is dat het op dit moment niet zit in de instroom. Het probleem zit juist in de doorstroom. We krijgen mensen niet elders geplaatst in het land. Gelukkig is de instroom lager. Maar ja, dat neemt niet weg dat de aantallen hier wel oplopen", vertelt de VVD-bewindsman.
Bron: De Telegraaf

Lees ook

De instorting van de VN in Libië zal grotere gevolgen hebben voor Ter Apel dan kinderen weghouden van De EftelingDe instorting van de VN in Libië zal grotere gevolgen hebben voor Ter Apel dan kinderen weghouden van De Efteling
Faber heeft geen oplossing voor onveiligheid in Ter ApelFaber heeft geen oplossing voor onveiligheid in Ter Apel
Fors hogere dwangsom voor COA om situatie aanmeldcentrum Ter ApelFors hogere dwangsom voor COA om situatie aanmeldcentrum Ter Apel
Kan wel, gebeurt niet: Streng regime overlastgevers Ter Apel nog niet gebruiktKan wel, gebeurt niet: Streng regime overlastgevers Ter Apel nog niet gebruikt
Vorig artikel

Bosbranden in Spanje zijn de ergste van deze eeuw: ineens gaat het razendsnel

Volgend artikel

Analyse: vleesvervangers voldoen steeds vaker aan Schijf van Vijf

POPULAIR NIEUWS

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

ANP-530481400

7 dingen die gelukkige mensen doen (en wat ze juist niet doen)

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-525785405

Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart