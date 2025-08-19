Daar gaan we weer: Azc Ter Apel tot de nok toe vol, COA moet vrezen voor hoge boetes

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit opnieuw op het randje van vol. Het aantal mensen dat er overnacht, loopt de afgelopen dagen snel op. De grens van 2000 plekken dreigt te worden overschreden. Voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan dat dan weer een boete van 50.000 euro per dag betekenen, aldus De Telegraaf.

Demissionair asielminister David van Weel (VVD) bracht maandag zijn eerste bezoek aan het Hoge Noorden, waar het aantal mensen tegen de maximumgrens zit. Ruim 1,5 miljoen euro is al opgegaan aan dwangsommen na een rechtszaak die de gemeente Westerwolde had gewonnen. In de nacht van zondag op maandag scheelde het opnieuw weinig. Met nog 23 mensen erbij zat het centrum helemaal vol.

"Wat mij opviel, is dat het op dit moment niet zit in de instroom. Het probleem zit juist in de doorstroom. We krijgen mensen niet elders geplaatst in het land. Gelukkig is de instroom lager. Maar ja, dat neemt niet weg dat de aantallen hier wel oplopen", vertelt de VVD-bewindsman.