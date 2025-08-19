Finse president is 'geheime wapen van Europa' vanwege potje golf

De Finse president Alexander Stubb is uitgegroeid tot een onverwachte diplomatieke troef voor Europa. De man kan erg goed golfen en is daarom een van de weinigen die echt kan doordringen tot Donald Trump. Dit komt Zelensky en de EU op dit moment bijzonder goed uit.

Eind maart dook Stubb plotseling op bij Trump in Mar-a-Lago. De twee speelden een rondje golf en het klikte meteen. “Een heel goede speler”, zei Trump lovend over zijn Finse gast. Stubb complimenteerde daarop zijn medespeler: “Veel beter dan mensen denken.”

Dagelijks contact

Maar het bleef niet bij sportieve beleefdheden. Tijdens het zeven uur durende bezoek spraken ze uitgebreid over samenwerking en veiligheid. “President Stubb en ik kijken ernaar uit om de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Finland te versterken”, schreef Trump op Truth Social. Sindsdien hebben de twee vrijwel dagelijks contact; een unicum in Trumps omgang met Europese leiders.

Openhartige gesprekken

Volgens ingewijden waardeert Trump Stubbs ervaring met Rusland en het Finse leger. Stubb omschrijft Trump als “een luisteraar”, met wie hij “heel openhartige gesprekken” kan voeren.

“Finland hoeft niet centraal te staan in het vredesproces. Ons doel is om grotere landen te helpen het grotere plaatje te zien”, aldus Stubb. “Ik kan Trump vertellen wat Europeanen en Zelenski denken; en wat Trump denkt, vertel ik vervolgens aan mijn Europese collega’s.”

Brug naar Zelensky

De Oekraïense president zelf liet al weten blij te zijn met Stubbs rol. “Bedankt voor je steun, Alexander. Oekraïne en Finland hebben de langste grenzen met Rusland in Europa en onze mensen weten heel goed welke bedreigingen dit met zich meebrengt”, schreef Zelensky in juli.

En zo blijkt dat een rondje golfen zomaar geopolitieke gevolgen kan hebben. Of, zoals Stubb zelf luchtig opmerkte: “Mijn vader zei dat wat er ook met golf zou gebeuren, de sport mijn hele leven van nut zou zijn. Ik had nooit gedacht dat het in deze vorm zou gebeuren.”