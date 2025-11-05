ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocoladev erdwijnt

Voedsel & Koken
door Ans Vink
woensdag, 05 november 2025 om 6:15
Chocolate
Chocolade heeft altijd bekendgestaan als een troostrijk, luxeproduct in Europa: de Zwitsers en Denen eten jaarlijks zelfs méér dan 10 kilo per persoon. Maar de toekomst van chocolade oogt opvallend bleek. De prijzen voor cacao zijn in de laatste jaren geëxplodeerd door misoogsten, klimaten veranderingen en ontbossing in West-Afrika, waar ruim 70% van alle cacao vandaan komt. In eind 2024 steeg de prijs op termijnmarkten tot recordhoogtes van €11.900 per ton. Inmiddels schommelen prijzen in 2025 nog steeds rond de €6.300 per ton—meer dan dubbel zo hoog als vóór de crisis, en volgens experts blijft het risico op pieken door klimaatproblemen bestaan.
Bedrijven reageren met “shrinkflation”—kleinere repen voor dezelfde prijs—of mengen alternatieve ingrediënten zoals palm-, shea- of zonnebloemolie door chocolade, wat ervoor zorgt dat klassieke chocolade vaker 'chocolade-achtig' heet dan werkelijk chocolade is. Nieuwe startups zoals het Britse WNWN en het Duitse Planet A Foods ontwikkelen zelfs volledig cacaovrije alternatieven: deze “chocolade” smaakt, ruikt en smelt als echte chocola, maar is gemaakt uit onder andere zonnebloemzaden via fermentatieprocessen. In Nederland wordt deze beweging gevoed door innovatieve lab-teams, zoals bij Tony’s Chocolonely en de pauliggroup.
64a168b1
Om de toekomst van pure chocolade te waarborgen, zijn structurele investeringen nodig in eerlijke prijzen, klimaatbestendige teelt en nieuwe technologieën. Er zullen altijd liefhebbers voor de authentieke reep zijn, maar de kans bestaat dat we ons chocoladereep straks vooral kennen als “bleke imitatie” van het origineel.

Lees ook

Het geheim van gezond snoepen: de voordelen van pure chocoladeHet geheim van gezond snoepen: de voordelen van pure chocolade
Tony's Chocolonely heeft het moeilijkTony's Chocolonely heeft het moeilijk
Hoge gehaltes lood en giftige metalen gevonden in pure chocolade, ook in biologische merkenHoge gehaltes lood en giftige metalen gevonden in pure chocolade, ook in biologische merken
Waarom je koopt wat je kooptWaarom je koopt wat je koopt
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-12164401

Aluminiumfolie in je vriezer? Klinkt gek, maar het werkt perfect

anp041125132 1

Bitcoin-winsten gaan volledig in rook op

31929010_m

Deze simpele gewoonte kan je brein beschermen tegen alzheimer

ANP-359579049 (2)

We hadden het al die tijd mis over vasten

30ed50a737ada0dc200083c5a2c7b24f

Verkeersboete? In Qatar gaat je auto gewoon door de shredder, zie beelden

shutterstock_2511417961

Steeds minder vlees in je burger: Hoe hybride vlees langzaam onze supermarkt verovert

Loading