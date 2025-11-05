Onderzoek: mentale gevolgen aardbevingsschade bij Groningse jeugd

GRONINGEN (ANP) - Groningse jongeren die thuis te maken hebben met aardbevingsschade, hebben vaker last van mentale problemen. Dat concluderen onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen en Nivel, het kennisinstituut voor onderzoek in de gezondheidszorg. Jongeren die in huizen wonen waaraan schade is ontstaan na aardbevingen door de gaswinning, zijn ook vaker afwezig op school dan andere leeftijdsgenoten.

"De gaswinningsproblematiek gaat verder dan scheuren in huizen. Het werkt door in het welzijn en de gezondheid van Groningers", zegt Michel Dückers, onderzoeksleider van Gronings Perspectief, dat sinds 2016 onderzoek doet naar de impact van de gaswinning. "Deze studie bevestigt dat dit ook geldt voor Groningse jongeren. Schade aan huizen dringt ook bij hen door in het dagelijks leven en raakt het vertrouwen in de toekomst van een nieuwe generatie."

De onderzoekers baseren hun conclusies op data van de Gezondheidsmonitor Jeugd van het RIVM en alle GGD'en. Daarin staan de resultaten van vragenlijsten die zijn ingevuld door leerlingen uit het tweede en vierde jaar van het voortgezet onderwijs. Voor het Groningse onderzoek zijn de meest recente resultaten uit 2023 (met 7000 deelnemers uit de noordelijke provincie) vergeleken met die van 2019 (5000 Groningers).

Gezinsleven

Vijf jaar geleden was volgens de onderzoekers geen verschil te zien tussen jongeren die wel en niet met aardbevingsschade aan hun woningen te maken hadden. Bij de resultaten van 2023 zien ze wel duidelijke verschillen. Niet de aardbevingen zelf, maar de schade die hierdoor ontstaat heeft invloed op hoe jongeren zich voelen. Stress bij ouders en langdurige schadeprocedures hebben invloed op het gezinsleven, staat in het rapport.

"We zien lagere scores op mentale en algemene gezondheid, meer suïcidegedachten, minder vertrouwen in de toekomst en vaker schoolverzuim en spijbelen", aldus de onderzoekers van Gronings Perspectief. Zij vinden dat hier "aandacht en ondersteuning" voor moet zijn, om te voorkomen dat jongeren "blijvende schade" oplopen.