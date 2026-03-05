ECONOMIE
Staatspersbureau Iran: dodental oorlog opgelopen tot 1230

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 12:50
anp050326129 1
TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - In Iran zijn 1230 doden gevallen door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op het land, meldt het Iraanse staatspersbureau Tasnim. De Verenigde Staten en Israël vallen Iran sinds zaterdag aan.
Het vorige dodental van 1045 werd woensdag gedeeld door staatspersbureau IRNA. Dat meldde dat onder de doden militair personeel en burgers waren. Volgens Iran vielen zaterdag meer dan 150 doden, voornamelijk kinderen, bij een aanval op een school in het zuiden van het land.
De Islamitische Republiek voert sinds het weekend vergeldingsaanvallen uit op Amerikaanse en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. Als gevolg daarvan zijn ook in onder meer Bahrein, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten doden gevallen. Het gaat in de meeste gevallen om enkele sterfgevallen.
