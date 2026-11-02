Een keurmerk op een webshop zegt weinig als je dit niet controleert

Een keurmerk, vijf sterren en een keurig bedrijfsadres: een webwinkel kan er overtuigend uitzien. Toch zijn die zichtbare zekerheden pas iets waard als ze controleerbaar zijn. Een logo op de eigen website is niet hetzelfde als een echte aansluiting bij een keurmerk.

Wie een onbekende webshop met een opvallend lage prijs tegenkomt, doet er daarom goed aan eerst buiten die website te kijken. Niet de verkoper zelf, maar onafhankelijke controles moeten het vertrouwen ondersteunen.

Controleer het keurmerk zelf

De politie adviseert om keurmerken te verifiëren op de officiële website van de keurmerkorganisatie. Zoek daar de winkel op en controleer of ook het exacte webadres overeenkomt. Een bekend logo op de verkooppagina alleen is onvoldoende.

Doe hetzelfde met bedrijfsgegevens. Staat er een KvK-nummer, welk bedrijf hoort daarbij? Kloppen naam, adres en contactgegevens met wat de webshop beweert? De politie benadrukt dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel op zichzelf niets zegt over betrouwbaarheid. Ze laat wel zien of een bedrijf bestaat en hoe lang.

Vertrouwen controleer je buiten de webshop, niet alleen op de verkooppagina.

Een jonge onderneming is niet automatisch malafide, net zomin als een oud bedrijfsnummer automatisch veiligheid oplevert. Het gaat om de samenhang tussen gegevens, aanbod en onafhankelijke ervaringen.

Kijk voorbij de eigen reviews

Lovende reacties op de website zelf zijn geen onafhankelijke bevestiging. De politie adviseert ook elders beoordelingen te zoeken. Let daarbij op het precieze bedrijf en webadres, zodat je geen ervaringen met een andere winkel leest.

Controleer daarnaast de domeinnaam zorgvuldig. Fraudeurs kunnen bekende namen nabootsen met kleine veranderingen. Een letter verschil kan betekenen dat je op een andere website terechtkomt dan je dacht.

Gebruik de politiecheck

Via Check de (ver)koper kun je onder meer een webadres, rekeningnummer, telefoonnummer of e-mailadres controleren op meldingen. Dat is een nuttige extra stap, maar geen keuringsbewijs.

De politie waarschuwt daar expliciet voor: geen gevonden melding betekent niet dat een volgende transactie veilig is. Een controle vertelt immers wat er op dat moment bekend is, niet wat een verkoper morgen zal doen.

Geen melding bij de politie is niet hetzelfde als een betrouwbare verkoper.

Het probleem is ook niet alleen theoretisch. Volgens de Consumentenbond nam het aantal meldingen van aankoopfraude bij de Fraudehelpdesk in 2025 met 35 procent toe. Dat gaat om meldingen van aankoopfraude, niet om een vastgestelde stijging van alle nepwebshops of om cijfers over 2026.

Een korting is geen haastplicht

Een onwaarschijnlijk lage prijs is volgens de politie een waarschuwingssignaal. Laat een aanbieding daarom niet de controles vervangen. Kun je de verkoper niet goed vaststellen, dan is afzien van de aankoop verstandiger dan de ontbrekende zekerheid invullen met hoop.

Controle voor de betaalpagina