Topsporters en sportschoolfanaten zweren bij broccolishots Slaat dat ergens op?

Er zit een rationele kern in broccolishots voor (top)sporters, maar het is geen wondermiddel en de meerwaarde voor de gemiddelde sportschoolganger is waarschijnlijk klein.

Wat zijn broccolishots precies?

Het gaat meestal om een klein flesje (ca. 60 ml) met een geconcentreerd extract van jonge broccolispruiten.

In zo’n shot zit volgens de producent Nomio aan antioxidanten ongeveer wat je uit 2,5 tot 3 kilo rauwe broccoli zou halen.

De actieve stoffen zijn zogenoemde isothiocyanaten, vooral sulforafaan, die al decennia onderzocht worden vanwege hun effect op het lichaamseigen afweersysteem en oxidatieve stress.

Wat claimen makers en sporters?

Het Zweedse Nomio, ('Prepare to outperform') de bekendste aanbieder, claimt dat de shots de opbouw van lactaat (melkzuur) tijdens zware inspanning verlagen, waardoor je langer hard kunt gaan.

In marketing wordt verwezen naar meer dan acht jaar onderzoek aan het Karolinska Institutet en de Zweedse sporthogeschool GIH, en mikt Nomio openlijk op brede adoptie door topsporters tot en met de Spelen van Los Angeles

Wielrenner Mads Pedersen vertelt bijvoorbeeld dat hij broccolishots gebruikte bij zijn overwinning in Gent-Wevelgem en dat hij er “sneller” van werd – een klassiek testimonial, geen hard bewijs.

Wat zegt de wetenschap tot nu toe?

Er is degelijk onderzoek dat sulforafaan en broccoli‑spruiten het lichaamseigen antioxidantsysteem (via het Nrf2‑pad) kunnen activeren en zo spierbeschadiging en ontstekingsmarkers na zware trainingen iets temperen

In kleine studies bij jonge mannen leidde sulforafaansuppletie bijvoorbeeld tot minder spierpijn, lagere waarden van creatinekinase en ontstekingsstof interleukine‑6 na zware krachttraining.

Algemeen laten meta-analyses zien dat antioxidanten na inspanning lactaat en spierschade‑markers wat kunnen verlagen, wat wijst op iets snellere herstelprocessen en minder vermoeidheid.

Specifiek voor Nomio‑achtige broccolishots:

Volgens het door Nomio gefinancierde onderzoek zijn er effecten op bloedwaarden zoals lactaat, maar het is nog niet aangetoond dat dit zich vertaalt in merkbaar betere prestaties in goede, dubbelblinde studies met een controlegroep

Onafhankelijke sportvoedingsonderzoekers wijzen erop dat veel van de positieve verhalen ook door placebo‑effect en marketing kunnen worden verklaard, omdat echte prestatie‑uitkomsten nauwelijks onderzocht zijn.

Topsporters vs. sportschoolbezoekers

Experts van UZ Brussel en VUB zijn eensgezind: bij topsporters, waar alles al geoptimaliseerd is, kunnen zulke “marginal gains” nét iets uitmaken, maar zelfs daar is het geen gamechanger

Voor gewone sporters zijn de merkbare effecten naar verwachting “onbestaand tot miniem”, terwijl de shots wel ongeveer 5 à 6 euro per flesje kosten.

De basis blijft een goed uitgebalanceerd voedingspatroon, voldoende koolhydraten rond de training, slaap en trainingsopbouw; daar haal je vergeleken met een shot vele malen meer winst uit.

Een illustratie: in studies met sulforafaan zie je wel lagere spierbeschadigingsmarkers, maar geen spectaculaire sprongen in tijd, vermogen of snelheid – meer een fijnslijper dan een turboknop.capovelo+1

Slaat die hype ergens op?