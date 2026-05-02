Bultrug Timmy vrijgelaten in de Noordzee

SKAGEN (ANP/DPA) - Timmy, de bultrug die wekenlang vastlag voor de Duitse kust, is vrijgelaten. De walvis werd met een schip naar het Skagerrak gebracht, het deel van de Noordzee tussen Denemarken en Noorwegen, en is daar in open water losgelaten.

Volgens de krant Bild kwam Timmy na de vrijlating nog kort boven water om een waterstraal te spuiten en zwom hij daarna weg. Het dier zou nog wel te zien zijn op dronebeelden.

Timmy strandde eind maart in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer Strand, en dankt daar zijn naam aan. Hij wist een aantal keer los te komen uit het ondiepe water, maar kwam daarna telkens weer vast te liggen.

Afgelopen dinsdag werd de bultrug in een bak met water geladen, die door een schip naar de Noordzee moest worden gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis ook zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. Walvissen kunnen bijvoorbeeld slecht tegen het lawaai van een schip.