Bultrug Timmy vrijgelaten in de Noordzee

Samenleving
door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 10:02
SKAGEN (ANP/DPA) - Timmy, de bultrug die wekenlang vastlag voor de Duitse kust, is vrijgelaten. De walvis werd met een schip naar het Skagerrak gebracht, het deel van de Noordzee tussen Denemarken en Noorwegen, en is daar in open water losgelaten.
Volgens de krant Bild kwam Timmy na de vrijlating nog kort boven water om een waterstraal te spuiten en zwom hij daarna weg. Het dier zou nog wel te zien zijn op dronebeelden.
Timmy strandde eind maart in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer Strand, en dankt daar zijn naam aan. Hij wist een aantal keer los te komen uit het ondiepe water, maar kwam daarna telkens weer vast te liggen.
Afgelopen dinsdag werd de bultrug in een bak met water geladen, die door een schip naar de Noordzee moest worden gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis ook zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. Walvissen kunnen bijvoorbeeld slecht tegen het lawaai van een schip.
POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

anp010526156 1

Paus provoceert Trump, benoemt voormalige ongedocumenteerde migrant tot bisschop VS

0e788d4d a7ee 457d 8b3b b7e96f6b3b75

20 tips om je auto in goede conditie te houden

139621355_m

Hoe slecht is kweekzalm nu echt?

243396381_m

Zo herken je schildklierproblemen (en wat je eraan kunt doen)

176434546_m

Tot welke hoogte ben je eigenaar van je tuin?

