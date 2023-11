Emotioneel minder intelligent? Dan stem je vaker rechts

Stem je op een rechtse partij dan ben je eerder minder empathisch en minder emotioneel intelligent. Dat blijkt uit een nieuwe Vlaamse studie van professor psychologie Alain Van Hiel (UGent).

Samen met zijn team vroeg hij bijna duizend volwassen Belgen in een reeks tests naar hun politieke overtuigingen en testte hij hun emotionele en cognitieve vaardigheden. Wat bleek? Wie op een rechtse partij stemde, was slechter in emoties herkennen, empathie en evenwichtig omgaan met eigen emoties.

“De resultaten verduidelijken dat wie minder emotionele capaciteiten heeft, vaker aangetrokken is tot rechts”, zegt Van Hiel. “Het is opmerkelijk hoezeer linkse en rechtse mensen in psychologisch opzicht van elkaar verschillen” aldus de wetenschapper.