Goed nieuws: het virus muteert nauwelijks

In deze crisistijden zijn er ook lichtpuntjes. Zo blijkt het virus nauwelijks te muteren. Daardoor is het gemakkelijker om een vaccin te ontwikkelen.

Peter Thielen, moleculair geneticus aan de Amerikaanse Johns Hopkins University zegt in The Washington Post: “Het betekent dat er waarschijnlijk maar één vaccin nodig is, in plaats van elk jaar weer een nieuwe zoals bij de griep.” Mogelijk zijn mensen dan ook levenslang beschermd.

Onderzoekers bestuderen duizend verschillende virusmonsters. Tussen het virus dat in Wuhan opdook en het virus dat nu in de VS rondgaat, bestaat maar weinig genetisch verschil. Bij elke vermenigvuldiging van het virus kan een verschil ontstaan dat vervolgens wordt doorgegeven. Zo kan het virus veel agressiever worden of op andere manieren veranderen.

Dat lijkt tot nu toe niet te gebeuren. Elk virus is in staat om tot op zekere hoogte foutjes bij de deling te herstellen. Bij het coronavirus lijkt dit herstelsysteem tot nu toe heel goed te werken, melden wetenschappers. En dat is goed nieuws: het maakt de ontwikkeling van een vaccin eenvoudiger.