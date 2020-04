Superzwaar zwart gat in ons sterrenstelsel wordt wakker

In het centrum van onze Melkweg ligt een superzwaar zwart gat, Sagittarius A*. Het was lange tijd nauwelijks actief, maar sinds 2014 is daar verandering in gekomen.

In een zwart gat is de zwaartekracht zo krachtig dat alle materie in de wijde omgeving er door wordt opgeslokt. Daar komt zoveel energie bij vrij dat het gat helder gloeit. Sagittarius A* gedroeg zich altijd erg rustig, maar lijkt nu wakker te zijn geworden. De heldere uitbarstingen zijn sterk in aantal toegenomen.

Een onderzoeksteam van Franse en Belgische wetenschappers observeerde het zwarte gat tussen 1999 en 2018 met drie verschillende telescopen. In de laatste drie jaar waren er 14 nieuwe uitbarstingen wat een stuk meer is dan gemiddeld. De activiteit van het reusachtige zwarte gat is dus duidelijk toegenomen, schrijven de wetenschappers in vakblad Astronomy & Astrophysics.

Waarom het zwarte gat plots wakker is geworden, daar hebben wetenschappers geen idee van, maar zorgen hoeven we ons niet te maken. Sagittarius A* bevindt zich op meer dan 25.000 lichtjaar van de aarde.