Voor veel treinforensen is het elke dag hetzelfde liedje in de spits: je staat opgepropt tussen de andere reizigers en koffers in het halletje en door het glas zie je lege stoelen in de eerste klas. Het zal je niet verbazen dat je daar niet zomaar mag gaan zitten. Maar wat kost het als je het toch doet?

Mag je met een kaartje voor de tweede klas in de eerste zitten?

Nee, ook niet als de trein vol is. Een kaartje voor de tweede klas geeft geen recht op een plek in de eerste en een vervoerbewijs garandeert ook geen zitplaats. Er is één uitzondering: de conducteur kan de eerste klas openzetten voor reizigers met een kaartje voor de tweede. Dat beslis je dus niet zelf, legde NS-woordvoerder Erik Kroeze uit bij Radar

Een eerdere woordvoerder, Eric Trinthamer, zei tegen Radar dat reizigers het gerust kunnen vragen. “Maar ik zou er niet zonder toestemming gaan zitten.”

Wat kost het als de conducteur je betrapt?

Zit je zonder kaartje voor de eerste klas, dan reis je voor NS zonder geldig vervoerbewijs. De conducteur kan je vragen te verhuizen, maar mag je ook een boete geven. Die ging op 1 oktober 2025 omhoog van €50 naar €70, meldde de NOS . Daarbovenop betaal je de prijs van de rit.

Boete: €70.

€70. Korting: €20 minder als je bij NS direct met je pinpas betaalt.

€20 minder als je bij NS direct met je pinpas betaalt. Te laat betaald: na twee weken stijgen de administratiekosten van €15 naar €20.

NS verwachtte vorig jaar ongeveer 400.000 boetes uit te delen, twee keer zoveel als in 2022. Wat er in de trein strenger wordt, lees je ook in de prijsverhoging van NS-treinkaartjes

Hoe weet je of de eerste klas open is?

Meestal omroepen. Hoor je niets, vraag het dan aan de conducteur voor je gaat zitten. Krijg je toestemming, dan geldt die voor die rit en zolang de conducteur dat zegt. Bij een verstoring of werkzaamheden, als treinen korter rijden, gebeurt het vaker.

Kun je onderweg naar de eerste klas wisselen?

Ja, maar je betaalt het verschil. Op de klantenservicepagina van NS staan de opties:

Je reist met Zo wissel je Kosten Saldo op je OV-chipkaart, geen abonnement “Vandaag 1e klas” kopen bij de kaartautomaat Prijs van de eerste klas voor die rit NS Flex-abonnement Wisselen in Mijn NS, tot 15 minuten na inchecken Tarief van de eerste klas per rit Keuzedag, tweede klas “Toeslag 2-1 Keuzedag” bij de automaat €6 Studentenreisproduct Kan niet -

Let op: zo’n klassewissel zie je niet op het incheckpoortje of de automaat, maar de conducteur ziet hem wel. Wissel je met saldo, dan moet er genoeg op je kaart staan voor het hogere tarief. Bij losse e-tickets en dagkaarten van Kruidvat of AH kun je meestal niet wisselen.

Waarom schaft NS de eerste klas niet af?

Die vraag komt elke spits terug. NS vindt dat geen oplossing: de drukte ontstaat vooral door storingen en werk aan het spoor en de eerste klas trekt reizigers die anders met de auto zouden gaan, zei Kroeze. Het grootste deel van de dag rijden de treinen volgens NS ook leger dan vol. Rijden er in de NS-dienstregeling van 2026 meer treinen, dan helpt dat vooral buiten de spits.

Zo zit je wel

Kijk op het perronbord hoe lang de trein is en loop door naar de rustigste kant.

Vraag de conducteur of de eerste klas open is, voor je gaat zitten.

Wissel bij de automaat of in Mijn NS als je de zitplaats het geld waard vindt.

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