Grootste studie naar corona bij kinderen bevestigt vermoedens

Welk effect heeft het coronavirus op kinderen? Het is een belangrijke vraag, onder meer om te kunnen bepalen of scholen weer open mogen. De grootste studie naar het onderwerp tot nu toe wijst uit dat kinderen inderdaad relatief weinig klachten hebben als ze zijn besmet.

De Amerikaanse Centres for Disease Control and Prevention (CDC) bestudeerden meer dan 2.500 minderjarige coronapatiënten. Volgens de onderzoekers hebben kinderen veel minder vaak symptomen dan volwassenen. Van alle gerapporteerde gevallen in de VS was slechts 1,7 procent minderjarig, terwijl ze 22 procent van de populatie vormen.

Van de kinderen van wie alle gegevens beschikbaar waren, ontwikkelde 73 procent symptomen als koorts, hoesten of kortademigheid. Bij volwassenen tussen de 18 en 64 jaar lag dat percentage op 93 procent. Let wel, het gaat hier om vastgestelde besmettingen.

De Amerikaanse studie bevestigt de bevindingen van Chinese onderzoekers, die ook al concludeerden dat kinderen, die besmet zijn, niet of nauwelijks klachten hebben. Toch zijn ze niet helemaal veilig. Vijf van de onderzochte minderjarigen zijn toch op de intensive care beland, drie van hen overleden. Met name baby’s zijn kwetsbaar.