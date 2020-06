Als je bloedgroep A hebt loop je meer risico op ernstige COVID-19

Uit verschillende landen en uit verschillende studies komt het signaal dat het uitmaakt welke bloedgroep je hebt als je besmet raakt met het coronavirus.

Een onderzoek, gedaan door onderzoekers in Duitsland en Noorwegen is een nieuwe aanwijzing dat mensen met deze specifieke bloedgroep vatbaarder zijn. Een studie uit Rusland had dat al eerder gezegd.

Mensen die bloedgroep A hebben lopen 50 procent meer kans, als ze opgenomen zijn voor COVID-19, om aan de beademing te moeten.

Andre Franke, hoogleraar moleculaire geneeskunde en hoofdauteur van de studie, zegt dat nog niet vast staat hoe het verband in elkaar zit. Er is een verband geconstateerd tussen bloedgroep en de ernst van de ziekte. Maar hoe dat verband zit moet nader worden uitgezocht.

Afzonderlijke onderzoeken uit China en de Verenigde Staten hebben ook aangetoond dat mensen met bloedgroep A vatbaarder zijn voor de ziekte dan mensen met type O, de meest voorkomende bloedgroep.

Maar onderzoekers weten nog niet waarom er een link is.