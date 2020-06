Een lustopwekker voor vrouwen. Goed idee?

Een neusspray die je een paar uurtjes zin geeft in seks. Neurowetenschapper Julie Bakker (51) van de universiteit van Luik hoopt haar levenswerk over enkele jaren op de markt te brengen. Bakker zegt tegen Het Nieuwsblad dat zowel mannen als vrouwen er belangstelling voor hebben. Maar ze maakt het voor vrouwen, die geen lol beleven aan seks. En volgens Bakker bestaan die volop en zijn er veel vrouwen die dat vervelend vinden

Toen ze een oproep deed voor testpersonen, stroomde haar mailbox vol. “Veel vrouwen met ­libidoproblemen worstelen er vreselijk mee. Soms zeggen ze: Bestaat het al? Geef me dat pilletje nu.” Bakker, van Nederlandse afkomst, doet al bijna dertig jaar onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwen in de hersenen. De laatste jaren spitst ze zich toe op de ­netwerken in het brein die belangrijk zijn bij seksueel gedrag en ­‘motivatie’, of zin in seks. “Er zijn veel ­verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes, maar op het vlak van seksueel gedrag zijn de verschillen wel heel groot.

Bepaalde hersengebieden, zoals de hypothalamus, zijn voor beide geslachten belangrijk, maar het is een totaal ander mechanisme.”

“Bij mannen ‘staat’ het lustsysteem altijd ‘aan’. Vanaf de puberteit, ­wanneer testosteron wordt geproduceerd door de teelballen, is dat systeem actief. Mannen zijn ook veel visueler ingesteld. De hersenen worden snel geprikkeld, bijvoorbeeld bij het zien van foto’s, video’s, of een knappe vrouw op straat.

Bij ­vrouwen wordt de lust ook door hormonen opgewekt, maar vóór een vrouw zin krijgt, moet er een ­essentiële kettingreactie op gang komen. Bij vrouwen is lust dus echt een kwestie van het brein.”

Bakker denkt het mechanisme te hebben doorgrond en hoopt het te kunnen manipuleren met een pil.

We weten allemaal dat bij vrouwen na de menopauze, als de hormoonproductie stilvalt, de lust afneemt. Bij vrouwen boven de veertig kampt rond de 60 procent met een verminderd libido. Zij vormen ook de grootste groep in mijn mailbox. Maar ook jongere vrouwen bieden zich aan. Vrouwen van eind de twintig, begin de dertig, met of zonder gezin.

Maar is het erg? En moet het met een medicijn worden opgelost?

Bakker in het Nieuwsblad: “En viagra ook dan? Gaan we zeggen: Je krijgt hem niet meer omhoog, jammer voor jou? Je kunt zeggen: mensen willen vandaag te veel. Maar dat is nu eenmaal hoe de maatschappij zich heeft ontwikkeld. Ik ben 51. Ik wil niet leven zoals een vrouw van 51 leefde in 1920.”

