“Virus dat veel op Covid-19 lijkt werd in 2013 al naar Wuhan gestuurd”

Wetenschappers stuitten in 2013 al op een geheimzinnig coronavirus toen ze de uitwerpselen van vleermuizen onderzochten. Het longvirus dat sprekend op Covid-19 lijkt werd voor onderzoek naar het laboratorium in Wuhan gestuurd. Dat meldt The Sunday Times.

Zes onderzoekers die de vleermuisontlasting in een verlaten mijn in de provincie Yunnan bestudeerden kregen een zware longontsteking. Drie van hen overleden. De bekende SARS-expert Shi Zhengli van het Wuhan Institute of Virology deed vervolgens onderzoek in diezelfde mijn.

In februari meldde de Chinese wetenschapster al dat Covid-19 voor maar liefst 96,2 procent overeenkomt met een monster van het virus RaTG13 dat ze in 2013 in Yunnan bestudeerde. Het is volgens The Sunday Times “bijna zeker dat dit het virus is dat in de verlaten mijn werd gevonden”.

Toch wil dat geenszins zeggen dat het virus is ontsnapt uit het inmiddels bekende lab in Wuhan. Onder wetenschappers is nog altijd grote consensus dat Covid-19 afkomstig is van een markt in de Chinese stad en van een dier overgesprongen is op een mens.