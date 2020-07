Groei van wereldbevolking stopt eerder dan verwacht. Met grote gevolgen

Het geboortecijfer daalt in heel veel landen sneller dan gedacht. Tegen 2100 zullen al 183 van de 195 landen een geboortecijfer hebben dat onder het vervangingsniveau van 2 ligt. Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in The Lancet.

Volgens de gangbare voorspellingen zouden er tegen 2100 bijna 11 miljard mensen op onze aardbol rondlopen. De nieuwe studie voorspelt maar 8,8 miljard. Ter vergelijking: nu zijn we met bijna 7,8 miljard. De piek zou zich voordoen in 2064, met 9,7 miljard mensen.

De voornaamste verklaring voor deze terugval is de forse daling van het geboortecijfer. Deze trend zal zich ook doorzetten in ontwikkelingslanden, naarmate de bevolking betere toegang tot gezondheidszorg en anticonceptie krijgt.

Na 2064 zal de wereldbevolking dus niet meer groeien, maar zal de wereldbevolking juist krimpen. Heel veel landen zullen in de tweede helft van deze eeuw te maken hebben met een vergrijzende bevolking. In veel landen kan de economische voorspoed alleen maar in stand worden gehouden met immigratie.