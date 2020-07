Mondkapjes helpen. Het wetenschappelijk bewijs daarvoor groeit.

Bijna overal ter wereld lopen mensen in de openbare ruimte met een mondkapje.

Behalve in Nederland.

Mondkapjes geven schijnveiligheid weet het RIVM.

Het kan zijn dat iedereen er naast zit, behalve wij. Maar er is toenemend bewijs dat het omgekeerd is: dat iedereen gelijk heeft behalve wij.

De Wall Street Journal dook in het groeiende aantal wetenschappelijke studies en komt tot de conclusies dat kapjes inderdaad helpen het virus tegen te houden. Zo is er een groot onderzoek uit New Engeland. Dat laat duidelijk zien dat zonder mondkapje meer vocht uit je mond de wereld in gaat dan met mondkapje.

Het tegenhouden van alle vocht die uit je mond komt, helpt vermoedelijk ook tegen aerosolen, de piepkleine druppeltjes die ver kunnen reizen. Dat kun je lezen in de resultaten van een onderzoek van de Universiteit van Florida. “Onze onderzoekers hebben aangetoond hoe maskers de snelheid en het bereik van de ademhalingsdruppels en -aerosolen aanzienlijk kunnen beperken.”zegt Stella Batalama , Ph.D., decaan van FAU’s College of Engineering and Computer Science.

De WSJ citeert meer onderzoek. Met allemaal dezelfde conclusie: mondkapjes verkleinen het risico dat je iemand anders besmet.