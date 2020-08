‘RIVM zwakte rol ventilatiesysteem bij uitbraak corona in verpleeghuis af’

Tussen 23 en 26 juni raakte in een verpleeghuisafdeling van De Tweemasterin Maassluis 17 van de 21 bewoners besmet met het covid-19-virus. Zes van hen overleden. Ook 18 medewerkers kregen het virus, terwijl het personeel met uitzondering van de pauzes mondneusmaskers droeg.

De zaak werd onderzocht door de deskundigen van het plaatselijke ziekenhuis. Die zijn er van overtuigd dat de besmetting via het ventilatiesysteem moet zijn gegaan. Dat kan volgens hen niet anders. Maar het RIVM probeert de zaak kleiner te maken, schrijft De Volkskrant

Arts-microbioloog Peter de Man van het Franciscus Gasthuis & Vlietland tegen De Volkskrant: ‘Wij zijn er als vakgroep van overtuigd dat er sprake is geweest van verspreiding van het virus door de lucht onder invloed van het ventilatiesysteem.’

In de stukken van het RIVM is dat sterk afgezwakt. ‘De combinatie van bevindingen (…) is suggestief voor een verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus door een ventilatiesysteem.’

Hoewel hard bewijs nog steeds ontbreekt, wordt virusverspreiding door de lucht meer en meer een kwestie. In de internationale wetenschappelijke literatuur zijn Aziatische gevalstudies bekend, bijvoorbeeld van massabesmettingen in een restaurant, een callcenter en een bus, waarbij sterk vermoed wordt dat het klimaatbeheersingssysteem een rol speelde. De WHO en het Europese Gezondheidsinstituut ECDC waarschuwen ook voor recirculatie van binnenlucht door bijvoorbeeld airco’s.