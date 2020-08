Ceres blijkt geen dorre ruimterots, maar een oceaanwereld

Dwergplaneet Ceres leek lange tijd een dorre ruimterots, maar uit nieuwe beelden van de ruimtesonde Dawn van Nasa blijkt dat het in werkelijkheid een oceaanwereld is met grote ondergrondse reservoirs waar vroeger zeewater moet hebben gezeten.

Ceres werd in 1801 ontdekt en is het grootste object van de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Het heeft een eigen zwaartekracht die het de Dawn mogelijk maakte om foto’s in hoge resolutie te maken op 35 kilometer vanaf het oppervlak.

Het team van Europese en Amerikaanse wetenschappers focuste zich op de 20 miljoen jaar oude Occator-krater en ontdekte een omvangrijk ondergronds reservoir met zout waterresten.

Een ander onderzoeksteam stuitte met behulp van infraroodcamera’s op hydrohaliet, een stof, die voorkomt in zee-ijs, maar die nog nooit ergens anders is waargenomen dan op aarde.

Maria Cristina De Sanctis van het Istituto Nazionale di Astrofisica in Rome zegt dat het hydrohaliet een duidelijk teken is dat Ceres vroeger zeewater had. “We kunnen nu zeggen dat Ceres een soort oceaanwereld is net als sommige manen van Saturnus en Jupiter,” zegt ze tegen persbureau AFP.