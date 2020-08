Amerikaanse studie: Zwarte baby’s overleven vaker als zwarte artsen ze verzorgen

Zwarte baby’s hebben een grotere kans om te overleven als de arts die hen verzorgt ook zwart is. Dat blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie.

Babysterfte is een behoorlijk probleem in de VS. Van alle OESO-landen is de sterfte alleen hoger in Chili, Mexico en Turkije. Zwarte baby’s hebben in Amerika dubbel zoveel kans om te overlijden voor hun eerste verjaardag als witte baby’s, bleek uit eerder onderzoek van het CDC (de Amerikaanse GGD). Dat was ongeacht het inkomen of opleidingsniveau van de moeder.

De nieuwe studie, die in vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences verscheen, toont aan dat ook de huidskleur van de arts van dienst een belangrijke rol speelt. De onderzoekers bekeken 1,8 miljoen geboortedossiers in ziekenhuizen in Florida tussen 1992 en 2015.

Als witte artsen zwarte baby’s verzorgden was de kans op overlijden in het ziekenhuis drie keer groter dan bij witte pasgeborenen. Deze ongelijkheid halveerde als zwarte baby’s werden geholpen door een zwarte arts. Vooral bij complexe geboortes was het verschil groot.

Onbewust racisme

Wat de verklaring is, moet worden onderzocht, maar volgens hoofdonderzoeker Brad Greenwood van de George Mason University in Virginia spelen meerdere factoren een rol. Het kan te maken hebben met een groter vertrouwen en betere communicatie tussen arts en moeder van dezelfde huidskleur. Ook kan het zijn dat zwarte artsen meer aandacht hebben voor sociale risicofactoren en achterstanden. Maar ook onbewust racisme kan een rol spelen.