Wetenschappers: Dromen komen voort uit wat je meemaakt overdag

Dromen verklaren lijkt meer iets voor liefhebbers van de esoterische hoek in de boekhandel, maar ook de serieuze wetenschap houdt zich ermee bezig. Het is onderzoekers gelukt om in één keer 24.000 dromen te analyseren. En wat blijkt: in onze dromen borduren we voort op wat we overdag meemaakten.

Emoties verwerken

Dat is al langer de consensus onder wetenschappers, die zich met het onderwerp bezighouden: in onze dromen verwerken we emoties, contacten en ervaringen van de dag ervoor. “Onderzoek heeft herhaaldelijk sterk bewijs geleverd voor wat slaapwetenschappers de ‘continuïteitshypothese van dromen‘ noemen. De meeste dromen houden verband met wat er in het dagelijks leven gebeurt,” vertelt onderzoeksleider en computerwetenschapper, Alessandro Fogli van de Italiaanse Roma Tre Universiteit. “Het leven van alledag heeft invloed op je dromen en vice versa.”

Computertool

Tot die conclusie kwam het team na analyse van 24.000 dromen, die zijn opgeschreven door dromers en opgeslagen in het Hall en Van de Castle-systeem. De computertool die daarvoor is gebruikt scande de droomrapportages en focuste daarbij op de personen die een rol speelden, de sociale interacties en woorden die een emotie uitdrukten. “Deze drie dimensies zijn het belangrijkst in de interpretatie van dromen, aangezien ze de ruggengraat vormen van het droomplot: wie waren er aanwezig, wat gebeurde er en welke emoties riep dat op.”

Angst

De onderzoekers vonden in hun enorme dataset opnieuw bewijs voor de continuïteitshypothese. Er waren diverse ‘statistische markers’ die verwezen naar wat de dromers in het echte leven hadden meegemaakt. Het komt er heel simpel gezegd op neer dat wanneer je bang was overdag, je ook angst zult ervaren in je dromen. Was je boos, verdrietig of blij dan zul je dat vermoedelijk ook in dromenland terugzien.