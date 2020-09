Bij aardbevingen in Italië komt CO2 omhoog

Voor het eerst hebben onderzoekers aangetoond dat bij een aardbeving CO2 vrijkomt die diep begraven ligt onder de grond. Dat blijkt uit een tienjarig geochemisch onderzoek naar een aardbeving in het Italiaanse L’Aquila in april 2009.

De onderzoekers hebben een verband weten aan te tonen tussen aardbevingen en verborgen CO2, die ontsnapt langs breuklijnen en tevoorschijn komt in bronnen en andere openingen. Het opstijgen van het gas begint als de tektonische platen onder de Apennijnen tegen elkaar aan schuren, ontdekten de onderzoekers. De CO2 die in het gesteente zit opgeslagen, komt dan vrij. Het gas verzamelt zich in reservoirs 10 tot 15 kilometer onder de grond en lost op in grondwaterbassins, die het tegenkomt in zijn weg omhoog.

Diep verborgen CO2

Door het CO2-gehalte in 36 bronnen rond L’Aquila te meten tussen 2009 en 2018 hebben de onderzoekers kunnen aantonen hoe dit proces in lijn is met aardbevingsactiviteit. “De aardbevingen in de Apennijnen van het afgelopen decennium houden duidelijk verband met het opstijgen van diep verborgen CO2,” klinkt het in een persconferentie.

De hoeveelheid CO2 in het bronwater nam toe parallel aan het aantal en de intensiteit van de aardbevingen. Emissies piekten tijdens periodes van hevige seismische activiteit en daalden scherp als de aardbeving en de naschokken voorbij waren.

Oorzaak of na-effect?

De vraag is of het omhoog komen van CO2 aardbevingen veroorzaakt of dat de emissies een soort na-effect zijn, maar de onderzoekers vermoeden wel dat CO2 continu uit grote diepten omhoog komt en zo de breuken in de aardkorst verzwakt als de druk toeneemt.

Deze studie laat in ieder geval zien dat er behoorlijke hoeveelheden CO2 vrijkomen via de breuklijnen van de aarde, meestal zonder dat we het door hebben. Hoewel het niet om hele grote hoeveelheden gaat, is het wel genoeg om over na te denken als het gaat om het terugdringen van CO2-uitstoot in het kader van klimaatverandering.