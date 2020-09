Vaccintest stopgezet: ‘proefpersoon kreeg ontsteking ruggenmerg’

Een proefpersoon zou een ontsteking aan het ruggenmerg hebben opgelopen na toediening van het Oxfordvaccin. Dat zou de reden zijn dat AstraZeneca de tests van het veelbelovende coronavaccin heeft stilgelegd, zo meldt The New York Times.

Gisteravond werd bekend dat de proef met het bekende vaccin om veiligheidsredenen tijdelijk is gestopt. Het is vermoedelijk een fikse tegenvaller voor de Britse farmaceut en voor de vele landen die al miljoenen doses hebben besteld.

Ingewijden vertellen aan de Amerikaanse krant dat de proefpersoon myelitis transversa heeft opgelopen. Deze zeldzame ruggenmergontsteking kan bij complicaties leiden tot volledige verlamming. De ontsteking kan in zeer uitzonderlijke gevallen een bijwerking zijn van een vaccin. Zo zijn er patiënten die de ontsteking kregen na toediening van een Hepatitis A-vaccin.

Het hoeft geen groot probleem te zijn. Als er zoveel mensen worden getest, is het niet gek dat er iemand ziek wordt. Het stopzetten van de tests is dan ook een routineprocedure. Ook Marjolein Kikkert, moleculair viroloog van het Leids Universitair Medisch Centrum, voorziet niet meteen grote problemen. ,,Dit soort dingen kan gewoon gebeuren tijdens fase 3-studies”, zegt ze. ,,Het komt niet heel vaak voor, maar af en toe wel. Je doet een studie met 30.000 mensen, dan kan het zo zijn dat één van hen in het ziekenhuis belandt. Dat hoeft natuurlijk niet meteen met het vaccin te maken te hebben.”