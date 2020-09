Covid-19 kost net zoveel als 500 jaar pandemievoorbereiding

Een gevaarlijke pandemie, het was tot voor kort iets voor ongeloofwaardige Netflix-series, ga dan maar eens geld steken in de voorbereiding. Het stond ongetwijfeld ergens onderaan de prioriteitenlijstjes van de wereldleiders. Erg veel draagvlak zou er ook niet voor zijn geweest. Maar toch: het had zoveel ellende kunnen voorkomen.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat Covid-19 ongeveer evenveel kost als 500 jaar pandemievoorbereiding, schrijft wetenschapssite Scientias. De onderzoekers van het Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijven dat het virus profiteerde van een wereld in wanorde. In het rapport staat dat landen ‘collectief hebben gefaald om voorzorgsmaatregelen, de nodige paraatheid en handelingen serieus te nemen en dienovereenkomstig prioriteiten te stellen’.

Internationale samenwerking

Het adviesorgaan is uiterst kritisch over de wereldwijde corona-aanpak. Grootste probleem zou de samenwerking tussen landen zijn. “Virussen respecteren geen grenzen,” zegt Gro Harlem Brundtland, lid van de GPMB. “De enige uitweg uit deze verwoestende pandemie is langs de weg van collectieve actie, die een sterk en effectief multilateraal systeem vereist.”

De gevolgen van de pandemie zullen nog lang voelbaar zijn. GPMB-lid Jeanette Veg: “De impact van COVID-19 is enorm en heeft geleid tot een sterke toename van gezondheids-, sociale en economische ongelijkheden. Laten we hopen dat we deze keer een les leren en investeren in een betere staat van paraatheid om soortgelijke tragedies in de toekomst te voorkomen.”

Volgens het rapport kan de wereld het zich niet permitteren om in een volgende noodsituatie opnieuw onvoorbereid te zijn. “We kunnen niet langer alleen zéggen dat er iets moet gebeuren,” waarschuwt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. “Dit zal niet de laatste pandemie zijn, noch de laatste wereldwijde noodsituatie op het gebied van gezondheid.”