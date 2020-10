Hubble maakt spectaculaire timelapse van exploderende ster

Met ontelbaar veel sterren in het heelal zou je denken dat hun explosieve dood niks bijzonders is. Maar toch is het iets wat we zelden te zien krijgen. Het is dus best spectaculair dat ruimtetelescoop Hubble wel zo’n supernova wist vast te leggen.

In januari 2018 werd een heldere explosie van licht waargenomen aan de randen van sterrenstelsel NGC 2525, 70 miljoen lichtjaar bij ons vandaan. Een maand later richtte de Hubble zijn lens precies in die richting en begon een jaar lang foto’s te maken tot de supernova langzaam uitdoofde en niet langer zichtbaar was.

De telescoop miste de piek van de stervende ster. Dat was een uitbarsting van 5 miljard keer het licht van de zon, maar het licht dat de exploderende ster afgaf toen de Hubble begon te fotograferen was nog altijd extreem helder.

“Geen enkel vuurwerk op aarde kan op tegen deze supernova, door de Hubble vastgelegd in zijn uitdovende glorie”, zegt astrofysicus Adam Riess van Johns Hopkins University. De supernova, SN 2018gv genoemd, is overigens meer dan wat kosmisch vuurwerk. Hij wordt door astrofysici en kosmologen gebruikt om uit te rekenen hoe snel het heelal uitdijt.