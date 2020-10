Vaccin-update: volgende maand weten we waarschijnlijk of vaccins werken

In november gaat duidelijk worden of de voor Europese Unie gereserveerde coronavaccins doen wat ze moeten doen: ons beschermen tegen Covid-19. “Het wordt de lakmoesproef voor het coronavaccin”, zegt de Utrechtse hoogleraar Cécile van Els, werkzaam bij het RIVM, tegen de NOS.

Vijf van de zeven vaccins zitten in de derde testfase. Dat wil zeggen dat tienduizenden mensen het vaccin (of een placebo) krijgen toegediend. Bij de vaccins van AstraZeneca, BioNTech/Pfizer en Moderna kan al in november gekeken worden in hoeverre hun middelen succesvol zijn.

Aangezien de eerste testfases geslaagd zijn, wordt er vanuit gegaan dat mensen die het vaccin kregen beter beschermd zijn tegen het virus dan degenen die een placebo ontvingen. De vraag is hoe groot het verschil is. “Als er een spetterende effectiviteit uitkomt, dan zouden fabrikanten kunnen overwegen direct registratie aan te vragen”, concludeert Van Els.

Maar ze raadt aan het hele testproces af te maken om ernstige bijwerkingen uit te sluiten. “Hoe meer deelnemers je hebt, hoe meer zicht je hebt op uitzonderlijke bijwerkingen.”

Ondertussen is het Europees Medicijn Agentschap nu al de data aan het onderzoeken van de eerdere testfases om als fase 3 succesvol is snel een vergunning te kunnen verlenen.