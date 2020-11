Nieuwe studie: 15 procent van coronadoden gelinkt aan luchtvervuiling

Luchtvervuiling vergroot waarschijnlijk de kans op het overlijden aan Covid-19. Dat bleek al eerder uit onderzoeken. Nu is er voor het eerst een studie, die er een cijfer opplakt: wereldwijd kan 15 procent van alle coronadoden in verband worden gebracht met een slechte luchtkwaliteit.

Volgens de onderzoekers van onder meer het Duitse Max Planck-instituut kan 19 procent van alle coronadoden in Europa worden toegeschreven aan langdurige blootstelling aan luchtvervuiling. In Noord-Amerika is dat 17 procent en in Oost-Azië 27 procent. Nederland zit precies op het Europees gemiddelde. Duitsland zit er met 26 procent ruimschoots boven, Italië ligt met 15 procent onder het gemiddelde.

In het rapport schrijven de onderzoekers dat deze percentages een schatting zijn van het aantal coronadoden dat had kunnen worden voorkomen als de bevolking niet was blootgesteld aan zware luchtvervuiling. Hun conclusies komen voort uit een vergelijking van satellietgegevens en andere data over luchtkwaliteit met het aantal coronadoden en besmettingen in China en de VS. Ze benadrukken dat een oorzakelijk verband niet is bewezen, maar wel goed mogelijk is.

“Mensen in gebieden met meer luchtvervuiling hebben vaker last van chronische aandoeningen, zoals COPD, longontsteking, kanker en hart- en vaatziekten”, zegt de Nederlandse Jos Lelieveld, professor atmosferische chemie en hoofd van het Max Planck-instituut tegen AD.nl. “Dit zijn typisch aandoeningen die veel overlap hebben met een zwaarder verloop van Covid-19.”

Eerder concludeerden ook onderzoekers van de Britse universiteit van Birmingham al een mogelijk verband tussen covid-sterfte en luchtvervuiling. Het zou hebben bijgedragen aan het hoge sterftecijfer in Oost-Brabant en Noord-Limburg, waar veel intensieve veeteelt is.