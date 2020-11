Studie: Vrolijke mensen krijgen minder last van geheugenverlies

Je kunt er weinig aan doen of je vrolijk in het leven staat of meer een somberman bent. En dan word je ook nog dubbel gestraft: opgewekte, enthousiaste mensen hebben minder kans op geheugenverlies op latere leeftijd.

Dat staat in een nieuwe studie die in vakblad Psychological Science verscheen. Het is niet het eerste onderzoek dat positieve gevoelens associeert met gezond ouder worden.

Een groep onderzoekers van onder meer de Amerikaanse Northwestern University analyseerde data van 991 oudere Amerikanen en mensen van middelbare leeftijd gedurende drie periodes: in 1995 en 1996, tussen 2004 en 2006 en in 2013 en 2014. In elke periode moesten mensen een maand lang bijhouden hoe ze zich voelden. Ook kregen ze geheugentests. Er is gecorrigeerd voor factoren als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, depressie en extraversie.

De wetenschappers bestudeerden zo de link tussen positieve gevoelens en cognitieve achteruitgang. “Onze bevindingen tonen aan dat het geheugen achteruitgaat met de jaren,” zegt assistent-professor Claudia Haase. “Maar mensen die meer opgewekt en positief in het leven staan, hadden minder geheugenverlies gedurende bijna tien jaar.”